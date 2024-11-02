Елена Рыбакина уступила Жасмин Паолини в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 2 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился матч Фиолетовой группы, в котором встретились четвёртая и пятая ракетки мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу итальянской спортсменки.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Паолини один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.