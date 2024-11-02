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Елена Рыбакина уступила Жасмин Паолини в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA

Елена Рыбакина уступила Жасмин Паолини в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA
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Сегодня, 2 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился матч Фиолетовой группы, в котором встретились четвёртая и пятая ракетки мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу итальянской спортсменки.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Паолини один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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