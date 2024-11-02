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Паолини — первая итальянка с 2015 года, одержавшая 40 побед за один сезон на турнирах WTA

Паолини — первая итальянка с 2015 года, одержавшая 40 побед за один сезон на турнирах WTA
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала первой представительницей Италии, кто одержал 40 побед за один сезон на турнирах WTA, с тех пор как её соотечественница Сара Эррани одержала 48 побед в 2015 году.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Сегодня, 2 ноября, Паолини обыграла пятую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Далее Паолини сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая сегодня обошла Чжэн Циньвэнь из Китая.

Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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