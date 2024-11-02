Паолини — первая итальянка с 2015 года, одержавшая 40 побед за один сезон на турнирах WTA

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала первой представительницей Италии, кто одержал 40 побед за один сезон на турнирах WTA, с тех пор как её соотечественница Сара Эррани одержала 48 побед в 2015 году.

Сегодня, 2 ноября, Паолини обыграла пятую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Далее Паолини сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая сегодня обошла Чжэн Циньвэнь из Китая.

Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.