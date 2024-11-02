«Рада видеть её снова». Паолини — о матче с Рыбакиной на Итоговом чемпионате WTA

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о победе в матче группового этапа на Итоговом чемпионате WTA — 2024 с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Я рада сегодняшней победе. Елена играет невероятно. Рада видеть её снова в туре. С ней всегда непросто играть. Мощная подача. Мощный форхенд. Всё мощно», — сказала Паолини в интервью на корте.

Встреча Жасмин Паолини и Елены Рыбакиной завершилась со счётом 6:3, 6:4. В следующем матче итальянка сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Елена Рыбакина сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.