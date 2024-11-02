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«Рада видеть её снова». Паолини — о матче с Рыбакиной на Итоговом чемпионате WTA

«Рада видеть её снова». Паолини — о матче с Рыбакиной на Итоговом чемпионате WTA
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о победе в матче группового этапа на Итоговом чемпионате WTA — 2024 с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Я рада сегодняшней победе. Елена играет невероятно. Рада видеть её снова в туре. С ней всегда непросто играть. Мощная подача. Мощный форхенд. Всё мощно», — сказала Паолини в интервью на корте.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча Жасмин Паолини и Елены Рыбакиной завершилась со счётом 6:3, 6:4. В следующем матче итальянка сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Елена Рыбакина сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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