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Джессика Пегула поделилась ожиданиями от матча с Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA

Джессика Пегула поделилась ожиданиями от матча с Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о предстоящем матче со своей соотечественницей Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA.

«Кори довольно хороша и в помещении. У неё были хорошие результаты. Очевидно, у неё очень сильная первая подача. Если она подаёт очень хорошо, то это усложняет мне задачу. Не знаю, играли ли мы когда-нибудь в помещении. Не думаю. Да, мне будет любопытно посмотреть. Мы тренировались друг с другом один раз, прежде чем вернуться сюда, очевидно, зная, что мы определённо можем играть друг с другом. Это будет интересный матч», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
03 ноября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Счёт личных встреч Пегулы и Гауфф 4-1 в пользу Джессики. Она оказалась сильнее в Дубае-2022, четвертьфинале Монреаля в 2023-м, полуфиналах Итогового чемпионата WTA-2023 и Берлина-2024. Гауфф обыграла Пегулу в 1/4 финала в Истбурне-2023.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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