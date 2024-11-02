Джессика Пегула поделилась ожиданиями от матча с Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о предстоящем матче со своей соотечественницей Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA.
«Кори довольно хороша и в помещении. У неё были хорошие результаты. Очевидно, у неё очень сильная первая подача. Если она подаёт очень хорошо, то это усложняет мне задачу. Не знаю, играли ли мы когда-нибудь в помещении. Не думаю. Да, мне будет любопытно посмотреть. Мы тренировались друг с другом один раз, прежде чем вернуться сюда, очевидно, зная, что мы определённо можем играть друг с другом. Это будет интересный матч», — сказала Пегула на пресс-конференции.
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Счёт личных встреч Пегулы и Гауфф 4-1 в пользу Джессики. Она оказалась сильнее в Дубае-2022, четвертьфинале Монреаля в 2023-м, полуфиналах Итогового чемпионата WTA-2023 и Берлина-2024. Гауфф обыграла Пегулу в 1/4 финала в Истбурне-2023.
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