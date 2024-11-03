Уго Умбер поругался с судьёй во время матча против Хачанова на «Мастерсе» в Париже

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер поругался с судьёй во время матча против Карена Хачанова (21-й в рейтинге ATP) на «Мастерсе» в Париже. Во втором сете французу было вынесено предупреждение за затяжку времени. Однако игрок настаивал на том, что не начинал подавать в связи со зрителями, которые никак не успокаивались, что по правилам не должно наказываться.

Сегодня, 2 ноября, в матче 1/2 финала Умбер со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:3 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 21-ю ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова на «Мастерсе» в Париже.

В финале соревнований Умбер сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.