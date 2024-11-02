Паолини стала второй по возрасту, кто дебютировал на Итоговом чемпионате WTA с победы

Четвёртая ракетка мира 28-летняя итальянская теннисистка Жасмин Паолини — вторая по возрасту теннисистка, дебютировавшая на Итоговом чемпионате WTA с победы. Первой стала Ли На, которой в 2011 году было 29 лет.

Сегодня, 2 ноября, Жасмин Паолини обыграла пятую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6 (7:5), 6:4. В следующем матче итальянка встретится с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко, которая сегодня обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Джессику Пегулу.