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Паолини стала второй по возрасту, кто дебютировал на Итоговом чемпионате WTA с победы

Паолини стала второй по возрасту, кто дебютировал на Итоговом чемпионате WTA с победы
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Четвёртая ракетка мира 28-летняя итальянская теннисистка Жасмин Паолини — вторая по возрасту теннисистка, дебютировавшая на Итоговом чемпионате WTA с победы. Первой стала Ли На, которой в 2011 году было 29 лет.

Сегодня, 2 ноября, Жасмин Паолини обыграла пятую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6 (7:5), 6:4. В следующем матче итальянка встретится с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко, которая сегодня обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Джессику Пегулу.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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