«Он одевал Бейонсе». Гауфф — о наряде для фото перед Итоговым чемпионатом WTA

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об образе, который она примерила для фотографий с финалистками Итогового турнира WTA — 2024 в одиночном и парном разрядах.

Фото: WTA

«Подумала, что было бы круто сначала просто выделить дизайнера отсюда. Его зовут Юсеф Акбар. Он выиграл награду. Думаю, это платье было на обложке Vogue Arabia. Он одевал Бейонсе и всех этих сумасшедших знаменитостей.

Во-первых, это была честь — носить это платье. У них было всего несколько версий этого платья. Оно было не моего размера. Мне очень повезло, что мне подошло и он был готов позволить мне надеть его на эту съёмку, поверьте мне. Для меня это действительно важно подчеркнуть. Довольна тем, как получились фотографии. Платье на мне смотрелось великолепно», — сказала Гауфф на пресс-конференции.