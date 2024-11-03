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Карен Хачанов жёстко раскритиковал поведение Уго Умбера в полуфинале «Мастерса» в Париже

Карен Хачанов жёстко раскритиковал поведение Уго Умбера в полуфинале «Мастерса» в Париже
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов раскритиковал поведение 18-й ракетки мира представителя Франции Уго Умбера в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» (последний в 2024 году) в Париже (Франция). По словам Хачанова, он заканчивал встречу, испытывая болевые ощущения от травмы, но его соперник всё равно продолжал праздновать каждое выигранное очко, как будто играл против здорового теннисиста. Россиянин уступил со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 3:6.

Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 18:40 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 3
6 6 		6 6
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Я сказал ему у сетки, чтобы он вёл себя уважительнее. Я бы поздравил его, если бы он вёл себя как нормальный человек. У меня нет проблем с публикой, но если ты видишь. Окей, вчера я праздновал победу, но Димитров был просто без сил, он не был травмирован, он сказал мне об этом. И вы видели, чтобы я прыгал и кричал «камон» каждый розыгрыш? Нет. Думаете, это нормально? Можешь праздновать потом, с публикой, можешь делать что хочешь. Травмы – часть игры. Окей, увидимся в следующий раз», — приводит слова Хачанова L'Équipe.

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