Киченок и Остапенко уступили Синяковой и Таунсенд в матче Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 2 ноября, пара украинской теннисистки Людмилы Киченок и Елены Остапенко из Латвии уступила дуэту чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд в матче группового этапа парного разряда Итогового чемпионата WTA — 2024 со счётом 6:3, 3:6, 0:1 (9:11).

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках пара Киченок/Остапенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Синяковой/Таунсенд четыре эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Действующими чемпионками турнира являются бельгийская теннисистка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарёва.