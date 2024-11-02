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Киченок и Остапенко уступили Синяковой и Таунсенд в матче Итогового чемпионата WTA

Киченок и Остапенко уступили Синяковой и Таунсенд в матче Итогового чемпионата WTA
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Сегодня, 2 ноября, пара украинской теннисистки Людмилы Киченок и Елены Остапенко из Латвии уступила дуэту чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд в матче группового этапа парного разряда Итогового чемпионата WTA — 2024 со счётом 6:3, 3:6, 0:1 (9:11).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Зелёная группа
02 ноября 2024, суббота. 22:05 МСК
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Л. Киченок Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 9
3 		6 1 11
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках пара Киченок/Остапенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Синяковой/Таунсенд четыре эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Действующими чемпионками турнира являются бельгийская теннисистка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарёва.

Календарь Итогового чемпионата WTA
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