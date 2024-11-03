«Ну, по крайней мере, у меня есть фото с Неймаром». Рыбакина — о матче с Паолини

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина в социальных сетях поделилась мыслями о матче с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини на Итоговом чемпионате WTA, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Ну, по крайней мере, у меня есть фото с Неймаром», — написала теннисистка и добавила эмодзи — улыбки со слезой и перевёрнутую улыбку.

Нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар проводил жеребьёвку перед матчем Рыбакиной и Паолини. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в ползу итальянки. Далее Рыбакина встретится с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.