«Ну, по крайней мере, у меня есть фото с Неймаром». Рыбакина — о матче с Паолини
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Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина в социальных сетях поделилась мыслями о матче с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини на Итоговом чемпионате WTA, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Ну, по крайней мере, у меня есть фото с Неймаром», — написала теннисистка и добавила эмодзи — улыбки со слезой и перевёрнутую улыбку.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар проводил жеребьёвку перед матчем Рыбакиной и Паолини. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в ползу итальянки. Далее Рыбакина встретится с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь.
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