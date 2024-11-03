Карен Хачанов: я чувствую острую боль в трёх местах, грустно так заканчивать турнир

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в полуфинале хардового «Мастерса» в Париже. Спортсмен также высказался о травме, полученной во время матча.

«У меня не было ни одного дня отдыха за последние 21 день. Ни одного. Пока не знаю, в чём конкретно заключается проблема со здоровьем. Я чувствую острую боль в трёх местах. Завтра я пойду к врачу, чтобы оценить серьёзность травмы.

С одной стороны, я действительно доволен тем, как я играл, как боролся и как чувствовал себя. С другой стороны, мне очень грустно так заканчивать турнир — вылетать на этой стадии, быть травмированным и не иметь возможности конкурировать до конца. Смешанные чувства», — приводит слова Хачанова L'Equipe.