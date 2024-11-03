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Карен Хачанов: я чувствую острую боль в трёх местах, грустно так заканчивать турнир

Карен Хачанов: я чувствую острую боль в трёх местах, грустно так заканчивать турнир
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в полуфинале хардового «Мастерса» в Париже. Спортсмен также высказался о травме, полученной во время матча.

Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 18:40 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 3
6 6 		6 6
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«У меня не было ни одного дня отдыха за последние 21 день. Ни одного. Пока не знаю, в чём конкретно заключается проблема со здоровьем. Я чувствую острую боль в трёх местах. Завтра я пойду к врачу, чтобы оценить серьёзность травмы.

С одной стороны, я действительно доволен тем, как я играл, как боролся и как чувствовал себя. С другой стороны, мне очень грустно так заканчивать турнир — вылетать на этой стадии, быть травмированным и не иметь возможности конкурировать до конца. Смешанные чувства», — приводит слова Хачанова L'Equipe.

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