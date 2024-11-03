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«Даже лучшие, как Новак, чувствуют, что нужны перемены». Гауфф — о смене тренера

«Даже лучшие, как Новак, чувствуют, что нужны перемены». Гауфф — о смене тренера
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, на что больше всего обращает внимание при выборе тренера.

«Искала кого-то, кто поможет мне улучшиться в долгосрочной перспективе и будет предан этому. Возможно, мне придётся смириться с чем-то, потому что я работаю над собой, но нужно просто быть преданным процессу. Это то, что искала.

Чаще всего просто прошу отца или агента сначала прощупать почву и привести тех, кого считаю нужным, а они считают, что с ними стоит поговорить. Никто не бывает плохим. Большинство тренеров в туре, безусловно, отличные. Всё зависит от того, кто вам подходит и что вам нужно в игре сейчас. Теннис — один из тех видов спорта, где, к счастью и к сожалению, постоянно меняются тренеры. Даже лучшие, как Новак, чувствуют, что им нужны перемены», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, Кори Гауфф прекратила сотрудничество с американским тренером Брэдом Гилбертом и пригласила в тренерский штаб американца Мэтта Дэйли.

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