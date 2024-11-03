Диана Шнайдер — Кэти Бултер: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Гонконге

Сегодня, 3 ноября, на турнире категории WTA-250 в Гонконге пройдёт матч 1/2 финала, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Великобритании Кэти Бултер, занимающая 29-ю строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся не ранее 10:30 мск.

Девушки впервые сыграют друг с другом. Диана в понедельник станет либо 12-й, либо 13-й (в зависимости от исхода финала) в мировом рейтинге, а Кэти поднимется на 22-ю или на 23-ю строчку.

Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходят с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой турнира является канадка Лейла Фернандес, в прошлогоднем финале обыгравшая чешскую теннисистку Катержину Синякову (3:6, 6:4, 6:4).