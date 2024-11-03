«Моя команда больше интересуется им». Циньвэнь — о Неймаре на Итоговом чемпионате WTA

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что из-за присутствия нападающего саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймара её команда ушла делать фотографии с ним на Итоговом чемпионате WTA.

«Я была там со своим тренером по фитнесу и подумала: «А где же моя команда?» О да, они фотографируются с Неймаром! Он невероятный футболист, но моя команда больше интересуется им, а не наблюдает за моими занятиями фитнесом», — приводит слова Циньвэнь The National.

Напомним, на Итоговом чемпионате WTA Неймар проводил жеребьёвку перед матчем Елены Рыбакиной и Жасмин Паолини. Чжэн Циньвэнь в первом матче с Ариной Соболенко уступила сопернице со счётом 6:3, 6:4.