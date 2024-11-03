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«Из всех орудий Тейлор взял ракетку». Девушка Фрица рассказала о попытке взлома

«Из всех орудий Тейлор взял ракетку». Девушка Фрица рассказала о попытке взлома
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Морган Риддл, девушка шестой ракетки мира американского теннисиста Тейлора Фрица, рассказала, что в ночь на 3 ноября неизвестный пытался взломать входную дверь в их апартаменты.

«Сегодня утром в 4 утра мы с Тейлором проснулись от того, как кто-то пытался ввести код и взломать входную дверь в апартаменты, в которых мы остановились в Лондоне. Из всех возможных орудий в доме этот человек взял ракетку», — написала Риддл на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Морган Риддл

На этой неделе стало известно, что Фриц квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Он стал пятым участником соревнований.

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