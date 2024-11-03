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«Стеснялась, но удалось с ним поговорить». Паолини — о Неймаре на Итоговом чемпионате WTA

«Стеснялась, но удалось с ним поговорить». Паолини — о Неймаре на Итоговом чемпионате WTA
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини ответила, является ли фанатом футбола, и рассказала, как отреагировала на присутствие нападающего саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймара на Итоговом чемпионате WTA.

«Не слишком много, но слежу, потому что мой отец и мой брат большие поклонники «Милана», даже если я не суперфанат. Не смотрю матчи каждую неделю, но, когда увидела Неймара, сказала себе: «О боже, он здесь?» Немного стеснялась, но в конце концов мне удалось с ним поговорить», — приводит слова Паолини Ubitennis.

Напомним, на Итоговом чемпионате WTA Неймар проводил жеребьёвку перед матчем Елены Рыбакиной и Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу итальянской спортсменки.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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