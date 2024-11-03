«Очень незрелая игра». Джим Курье раскритиковал Хольгера Руне

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье раскритиковал игру датчанина Хольгера Руне в полуфинале на турнире серии «Мастерс» в Париже. Напомним, Руне проиграл немцу Александру Звереву (3:6, 6:7 (4:7)).

«Я, например, понятия не имею, что он пытается сделать. Всё происходит инстинктивно — как джазовая импровизация. Никакой рифмы, никакого ритма. Есть много отличных моментов, но всё очень хаотично. Это не рецепт долгосрочного успеха. У него всё ещё очень незрелая игра.

Если он хочет постоянно бороться с большими парнями, ему придётся найти что-то, на что он может положиться, а не бросать краску на стену и смотреть, как это будет выглядеть, когда всё уже сделано. Ему необходимо чувство порядка — сейчас его у него нет», — приводит слова Курье Tennis Channel.