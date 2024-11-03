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«Королева». Неймар — после встречи с Ариной Соболенко на Итоговом чемпионате WTA

«Королева». Неймар — после встречи с Ариной Соболенко на Итоговом чемпионате WTA
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Нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар отреагировал на фото с ним, которым в социальных сетях поделилась первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко на Итоговом чемпионате WTA, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Приятно увидеться, королева», — написал Неймар.

Фото: Из социальных сетей Неймара

Напомним, Неймар проводил жеребьёвку перед матчем Елены Рыбакиной и Жасмин Паолини на Итоговом чемпионате WTA. Вчера, 2 ноября, Соболенко обыграла китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4.

Итоговый турнир WTA пройдёт со 2 по 9 ноября. Действующая чемпионка — Ига Швёнтек из Польши.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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Арина Соболенко поделилась фото с Неймаром на Итоговом чемпионате WTA
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