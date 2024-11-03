Уго Умбер — первый француз, вышедший в финал «Мастерса» в Париже с 2011 года

18-я ракетка мира Уго Умбер стал первым представителем Франции, достигшим финала на «Мастерсе» в Париже, после Жо-Вильфрид Цонга в 2011 году.

В субботу, 2 ноября, Уго Умбер в полуфинале «Мастерса» в Париже обыграл российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:3. В финале он встретится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который в 1/2 финала обошёл датчанина Хольгера Руне — 6:3, 7:6 (7:4).

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.