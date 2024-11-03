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Фото: куртка Арины Соболенко с тигром на Итоговом турнире WTA

Фото: куртка Арины Соболенко с тигром на Итоговом турнире WTA
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала кастомную куртку с тигром на спине и в качестве бегунка для молнии после своего первого матча на Итоговом турнире WTA — 2024. Вчера, 2 ноября, спортсменка одержала победу над седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:4).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 18:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

По итогам первого игрового дня Арина Соболенко возглавляет Фиолетовую группу, в которой также состоят итальянка Жасмин Паолини, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китаянка Чжэн Циньвэнь.

Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира WTA - 2024
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