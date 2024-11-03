Умбер — о трудностях Хачанова: публика меня подталкивала, и вдруг становилось хорошо
Поделиться
18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер отметил важность публики в своём успехе на «Мастерсе» в Париже (Франция). 2 ноября спортсмен одержал победу на стадии полуфинала над россиянином Кареном Хачановым (6:7 (6:8), 6:4, 6:3).
Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 18:40 МСК
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
18
Уго Умбер
У. Умбер
«Для меня это искреннее счастье, когда за меня болеют 10 000 человек. Конечно, я опираюсь на них, потому что это важный актив. Я играю сердцем, хочу разделить этот момент с ними, хочу что-то им дать. Они здесь, чтобы помочь мне, подтолкнуть, потому что сегодня было тяжело.
Были моменты, когда я был на грани с физической точки зрения. Когда я видел, что у него сводит судорогой, публика меня подталкивала и мне вдруг становилось хорошо. Это помогло мне одержать победу», — сказал Умбер на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 ноября 2024
-
11:06
-
10:58
-
10:45
-
10:43
-
10:33
-
10:25
-
09:51
-
09:42
-
09:29
-
09:21
-
00:51
-
00:48
-
00:38
-
00:32
-
00:22
-
00:08
- 2 ноября 2024
-
23:58
-
23:51
-
23:32
-
23:23
-
22:56
-
22:28
-
22:15
-
21:49
-
21:42
-
21:28
-
20:52
-
20:49
-
20:38
-
20:33
-
20:06
-
19:58
-
19:55
-
19:41
-
19:38