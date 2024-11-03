Умбер — о трудностях Хачанова: публика меня подталкивала, и вдруг становилось хорошо

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер отметил важность публики в своём успехе на «Мастерсе» в Париже (Франция). 2 ноября спортсмен одержал победу на стадии полуфинала над россиянином Кареном Хачановым (6:7 (6:8), 6:4, 6:3).

«Для меня это искреннее счастье, когда за меня болеют 10 000 человек. Конечно, я опираюсь на них, потому что это важный актив. Я играю сердцем, хочу разделить этот момент с ними, хочу что-то им дать. Они здесь, чтобы помочь мне, подтолкнуть, потому что сегодня было тяжело.

Были моменты, когда я был на грани с физической точки зрения. Когда я видел, что у него сводит судорогой, публика меня подталкивала и мне вдруг становилось хорошо. Это помогло мне одержать победу», — сказал Умбер на пресс-конференции.