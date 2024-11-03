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Умбер — о трудностях Хачанова: публика меня подталкивала, и вдруг становилось хорошо

Умбер — о трудностях Хачанова: публика меня подталкивала, и вдруг становилось хорошо
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18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер отметил важность публики в своём успехе на «Мастерсе» в Париже (Франция). 2 ноября спортсмен одержал победу на стадии полуфинала над россиянином Кареном Хачановым (6:7 (6:8), 6:4, 6:3).

Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 18:40 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 3
6 6 		6 6
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Для меня это искреннее счастье, когда за меня болеют 10 000 человек. Конечно, я опираюсь на них, потому что это важный актив. Я играю сердцем, хочу разделить этот момент с ними, хочу что-то им дать. Они здесь, чтобы помочь мне, подтолкнуть, потому что сегодня было тяжело.

Были моменты, когда я был на грани с физической точки зрения. Когда я видел, что у него сводит судорогой, публика меня подталкивала и мне вдруг становилось хорошо. Это помогло мне одержать победу», — сказал Умбер на пресс-конференции.

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