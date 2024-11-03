Зверев — о звании второй ракетки мира: Синнер и Алькарас по-прежнему два лучших игрока

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал возвращение на вторую строчку мирового рейтинга ATP.

— На следующей неделе вы станете вторым номером в мире. Имеет ли это для вас особое значение?

— Конечно, приятно. Здорово вернуться на свою самую высокую позицию. Разумеется, хочу подняться выше, но для меня всё равно Янник провёл лучший год в этом сезоне, это точно, а затем Карлос — второй лучший. Он выиграл два турнира «Большого шлема».

Возможно, я и опережаю его в рейтинге, но он выиграл Уимблдон и «Ролан Гаррос». Это два крупных титула. Так что они по-прежнему два лучших игрока в мире, по моему мнению, на данный момент, — сказал Зверев на пресс-конференции.