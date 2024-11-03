«Люблю бросать вызов лучшим». Крейчикова — о матче со Швёнтек на Итоговом чемпионате WTA

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова высказалась о предстоящей встрече со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек на Итоговом чемпионате WTA.

«Начну с того, что Ига — великая теннисистка. Она была одной из самых последовательных в сезоне. Большую часть сезона она была №1. Мне нравится играть против неё. Всегда нравится, потому что она, очевидно, одна из лучших. Люблю бросать вызов лучшим. Так что с нетерпением жду этого матча. Надеюсь, она не будет надирать мне задницу всю дорогу (смеётся). С другой стороны, чувствую, что у меня есть хорошие шансы и могу играть в хороший теннис прямо сейчас», — сказала Крейчикова на пресс-конференции.

Итоговый турнир WTA — 2024 проходит со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Действующая чемпионка турнира — Ига Швёнтек.