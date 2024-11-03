Диана Шнайдер — Кэти Бултер: россиянка уверенно выиграла первый сет финала в Гонконге

В эти минуты на турнире категории WTA-250 в Гонконге проходит финальный матч, в котором встречаются 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Великобритании Кэти Бултер, занимающая 29-ю строчку в мировом рейтинге.
Первый сет остался за россиянкой со счётом 6:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Девушки впервые играют друг с другом. Диана в понедельник станет либо 12-й, либо 13-й (в зависимости от исхода финала) в мировом рейтинге, а Кэти поднимется на 22-ю или на 23-ю строчку.
Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходят с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой турнира является канадка Лейла Фернандес, в прошлогоднем финале обыгравшая чешскую теннисистку Катержину Синякову (3:6, 6:4, 6:4).
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