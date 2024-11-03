Ига Швёнтек — Барбора Крейчикова: текстовая онлайн-трансляция начнётся после 15:30

Сегодня, 3 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч группового этапа, в котором встретятся вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и 13-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 15:30 мск.
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Счёт личных встреч равный — 2-2. Барбора выиграла два последних матча у Иги — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3 в финале Остравы-2022 и 6:4, 6:2 в финале Дубая-2023. До того Ига побеждала её во втором круге Майами-2021 (6:4, 6:2) и в третьем раунде Рима-2021 (3:6, 7:6 (7:5), 7:5).
Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.
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