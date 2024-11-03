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Александр Зверев — о целях: я должен стать лучше, на данный момент этого недостаточно

Александр Зверев — о целях: я должен стать лучше, на данный момент этого недостаточно
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования игры в теннисе.

«Янник сильно улучшился в этом году. Есть некоторые вещи, которые улучшил Карлос. Думаю, Новак за последние 15, 20 лет совершенствовался каждый год. Если вы спросите его, был ли он лучшим теннисистом в прошлом году, скажем, в 2023-м или даже в 2022-м, или, знаете, 10 лет назад, когда он был моложе, я думаю, он скажет, что он лучше как игрок сейчас.

Все пытаются совершенствоваться. Если этого не делать, будешь стоять на месте. Знаете, я хочу всё ещё достигать своих самых больших целей. Для этого знаю, что должен стать лучше, потому что на данный момент этого недостаточно», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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