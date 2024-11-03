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Диана Шнайдер выиграла турнир в Гонконге, в финале разгромив Кэти Бултер

Диана Шнайдер выиграла турнир в Гонконге, в финале разгромив Кэти Бултер
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14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Гонконге. В финальном матче она одержала уверенную победу над британкой Кэти Бултер (29-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Гонконг. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 11:10 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кэти Бултер
29
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Шнайдер выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бултер два эйса, четыре двойные ошибки, она не заработала ни одного брейк-пойнта на подаче россиянки.

Для 20-летней Дианы Шнайдер этот титул стал четвёртым в карьере, все свои трофеи россиянка выиграла в 2024 году. В обновлённом рейтинге WTA она поднимется на 12-ю строчку.

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