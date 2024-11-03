Диана Шнайдер выиграла турнир в Гонконге, в финале разгромив Кэти Бултер

14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Гонконге. В финальном матче она одержала уверенную победу над британкой Кэти Бултер (29-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Шнайдер выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бултер два эйса, четыре двойные ошибки, она не заработала ни одного брейк-пойнта на подаче россиянки.

Для 20-летней Дианы Шнайдер этот титул стал четвёртым в карьере, все свои трофеи россиянка выиграла в 2024 году. В обновлённом рейтинге WTA она поднимется на 12-ю строчку.