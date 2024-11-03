20-летняя Диана Шнайдер станет 12-й ракеткой мира по итогам выступления в Гонконге

20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер обновит наивысшую позицию и станет 12-й ракеткой мира по итогам выступления на турнире категории WTA-250 в Гонконге. Ранее лучшим достижением россиянки было 14-е место в рейтинге.

В активе Шнайдер в онлайн-рейтинге сейчас 2875 очков. У испанской теннисистки Паулы Бадосы, занимающей 11-ю строчку, 2908 очков.

Сегодня, 3 ноября, Диана Шнайдер в финале турнира в Гонконге обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер (29-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2. Для россиянки этот титул стал четвёртым в карьере. Первые три она выиграла на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).