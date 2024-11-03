Диана Шнайдер выиграла четвёртый титул WTA в 2024 году

Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла четвёртый титул на турнире WTA в 2024 году. Сегодня, 3 ноября, она победила на соревнованиях WTA-250 в Гонконге, уверенно обыграв британку Кэти Бултер (29-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Шнайдер выходила в четыре финала в нынешнем сезоне и выиграла во всех. В феврале Диана победила на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В июне россиянка выиграла титул уровня WTA-500, победив на траве в Бад-Хомбурге (Германия), а в июле взяла трофей на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

В обновлённом рейтинге WTA Диана поднимется на 12-ю строчку.