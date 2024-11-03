Диана Шнайдер выиграла четвёртый титул WTA в 2024 году
Поделиться
Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла четвёртый титул на турнире WTA в 2024 году. Сегодня, 3 ноября, она победила на соревнованиях WTA-250 в Гонконге, уверенно обыграв британку Кэти Бултер (29-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Гонконг. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 11:10 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
29
Кэти Бултер
К. Бултер
Шнайдер выходила в четыре финала в нынешнем сезоне и выиграла во всех. В феврале Диана победила на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В июне россиянка выиграла титул уровня WTA-500, победив на траве в Бад-Хомбурге (Германия), а в июле взяла трофей на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).
В обновлённом рейтинге WTA Диана поднимется на 12-ю строчку.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 ноября 2024
-
12:35
-
12:28
-
12:21
-
12:16
-
12:00
-
11:47
-
11:16
-
11:06
-
10:58
-
10:45
-
10:43
-
10:33
-
10:25
-
09:51
-
09:42
-
09:29
-
09:21
-
00:51
-
00:48
-
00:38
-
00:32
-
00:22
-
00:08
- 2 ноября 2024
-
23:58
-
23:51
-
23:32
-
23:23
-
22:56
-
22:28
-
22:15
-
21:49
-
21:42
-
21:28
-
20:52
-
20:49