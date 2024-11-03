Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер выиграла четвёртый титул WTA в 2024 году

Диана Шнайдер выиграла четвёртый титул WTA в 2024 году
Комментарии

Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла четвёртый титул на турнире WTA в 2024 году. Сегодня, 3 ноября, она победила на соревнованиях WTA-250 в Гонконге, уверенно обыграв британку Кэти Бултер (29-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Гонконг. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 11:10 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кэти Бултер
29
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Шнайдер выходила в четыре финала в нынешнем сезоне и выиграла во всех. В феврале Диана победила на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В июне россиянка выиграла титул уровня WTA-500, победив на траве в Бад-Хомбурге (Германия), а в июле взяла трофей на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

В обновлённом рейтинге WTA Диана поднимется на 12-ю строчку.

Материалы по теме
Диана Шнайдер выиграла турнир в Гонконге, в финале разгромив Кэти Бултер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android