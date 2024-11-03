Фото: Диана Шнайдер не без труда подняла трофей на награждении WTA-250 в Гонконге
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14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер на награждении турнира категории WTA-250 в Гонконге не без труда подняла трофей. Сегодня, 3 ноября, в финале россиянка обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер, занимающую 29-ю строчку рейтинга, со счётом 6:1, 6:2.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Гонконг. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 11:10 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
29
Кэти Бултер
К. Бултер
По итогам выступления 20-летняя россиянка обновит наивысшую позицию и станет 12-й ракеткой мира. Для Дианы Шнайдер этот титул стал четвёртым в карьере. Первые три она выиграла на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).
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