Ольховский — о победе Шнайдер на турнире в Гонконге: Диана проводит лучший сезон в карьере

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о победе российской теннисистки Дианы Шнайдер на турнире категории WTA-250 в Гонконге.

«Диана — молодчина! Она проводит лучший сезон в карьере. На мой взгляд, она заслуженно и уверенно победила. На протяжении турнира она показывала очень хороший теннис. Перед финалом она была фаворитом и оправдала ожидания. Для неё очень хороший сезон, поэтому только поздравления», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В финале Диана Шнайдер обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер (29-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2. В обновлённом рейтинге WTA Диана поднимется на 12-ю строчку.