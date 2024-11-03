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Ольховский — о победе Шнайдер на турнире в Гонконге: Диана проводит лучший сезон в карьере

Ольховский — о победе Шнайдер на турнире в Гонконге: Диана проводит лучший сезон в карьере
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о победе российской теннисистки Дианы Шнайдер на турнире категории WTA-250 в Гонконге.

«Диана — молодчина! Она проводит лучший сезон в карьере. На мой взгляд, она заслуженно и уверенно победила. На протяжении турнира она показывала очень хороший теннис. Перед финалом она была фаворитом и оправдала ожидания. Для неё очень хороший сезон, поэтому только поздравления», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Гонконг. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 11:10 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кэти Бултер
29
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

В финале Диана Шнайдер обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер (29-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2. В обновлённом рейтинге WTA Диана поднимется на 12-ю строчку.

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