Видеообзор победы Шнайдер над Бултер в финале турнира WTA-250 в Гонконге

Сегодня, 3 ноября, 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в четвёртый раз подряд выиграла финальный матч турнира WTA, став чемпионкой хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. В матче за титул она в двух сетах обыграла 29-ю ракетку мира британскую теннисистку Кэти Бултер. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Шнайдер и Бултер в финале турнира в Гонконге.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, в обновлённом рейтинге WTA 20-летняя россиянка поднимется на 12-ю строчку. Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходили с 28 октября по 3 ноября.