Видеообзор победы Шнайдер над Бултер в финале турнира WTA-250 в Гонконге
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Сегодня, 3 ноября, 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в четвёртый раз подряд выиграла финальный матч турнира WTA, став чемпионкой хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. В матче за титул она в двух сетах обыграла 29-ю ракетку мира британскую теннисистку Кэти Бултер. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.
Гонконг. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 11:10 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
29
Кэти Бултер
К. Бултер
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Шнайдер и Бултер в финале турнира в Гонконге.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
Напомним, в обновлённом рейтинге WTA 20-летняя россиянка поднимется на 12-ю строчку. Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходили с 28 октября по 3 ноября.
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