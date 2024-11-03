Виктория Голубич выиграла турнир WTA-250 в Цзюцзяне. Это её первый титул с 2016 года

168-я ракетка мира швейцарская теннисистка Виктория Голубич стала чемпионкой на турнире категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). В финале она обыграла словачку Ребекку Шрамкову (53-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Голубич не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Шрамковой шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Это второй титул на уровне WTA в карьере 32-летней Голубич. Свой первый трофей она выиграла в 2016 году. По итогам турнира в Цзюцзяне швейцарка станет как минимум 105-й ракеткой мира.