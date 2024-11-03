Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Голубич выиграла турнир WTA-250 в Цзюцзяне. Это её первый титул с 2016 года

Виктория Голубич выиграла турнир WTA-250 в Цзюцзяне. Это её первый титул с 2016 года
Комментарии

168-я ракетка мира швейцарская теннисистка Виктория Голубич стала чемпионкой на турнире категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). В финале она обыграла словачку Ребекку Шрамкову (53-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Цзюцзян. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Виктория Голубич
168
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Ребекка Шрамкова
53
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Голубич не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Шрамковой шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Это второй титул на уровне WTA в карьере 32-летней Голубич. Свой первый трофей она выиграла в 2016 году. По итогам турнира в Цзюцзяне швейцарка станет как минимум 105-й ракеткой мира.

Материалы по теме
Диана Шнайдер выиграла турнир в Гонконге, в финале разгромив Кэти Бултер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android