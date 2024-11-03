«Мы многим жертвуем, даже больше мужчин». Соболенко — о крупных призовых на Итоговом

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала призовой фонд Итогового турнира — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Призовой фонд женских соревнований составляет более $ 15 млн, что равно тому, который распределяется на мужском Итоговом турнире.

«Это безумие. Думаю, мы все этого заслуживаем. Мы работали так же усердно, как и мужчины. Мы многим жертвуем, даже больше, чем мужчины, и мы этого заслуживаем», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

По итогам первого игрового дня Арина Соболенко возглавляет Фиолетовую группу, в которой также состоят итальянка Жасмин Паолини, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китаянка Чжэн Циньвэнь.