Вероника Кудерметова и Чань Хаочин проиграли на старте Итогового турнира WTA
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин с поражения стартовали на Итоговом турнире WTA — 2024. Они проиграли канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф со счётом 6:7 (6:8), 4:6.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Белая группа
03 ноября 2024, воскресенье. 13:15 МСК
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Кудерметова и Хаочин выполнили восемь подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Дабровски и Рутлифф один эйс, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Кудерметова и Хаочин попали в Белую группу. Следующий матч они проведут против итальянок Сары Эррани и Жасмин Паолини.
Комментарии
- 3 ноября 2024
-
15:11
-
14:14
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:18
-
12:35
-
12:28
-
12:21
-
12:16
-
12:00
-
11:47
-
11:16
-
11:06
-
10:58
-
10:45
-
10:43
-
10:33
-
10:25
-
09:51
-
09:42
-
09:29
-
09:21
-
00:51
-
00:48
-
00:38
-
00:32
-
00:22
-
00:08
- 2 ноября 2024
-
23:58
-
23:51
-
23:32
-
23:23
-
22:56
-
22:28