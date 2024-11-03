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Вероника Кудерметова и Чань Хаочин проиграли на старте Итогового турнира WTA

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин проиграли на старте Итогового турнира WTA
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин с поражения стартовали на Итоговом турнире WTA — 2024. Они проиграли канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Белая группа
03 ноября 2024, воскресенье. 13:15 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Кудерметова и Хаочин выполнили восемь подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Дабровски и Рутлифф один эйс, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Кудерметова и Хаочин попали в Белую группу. Следующий матч они проведут против итальянок Сары Эррани и Жасмин Паолини.

Календарь Итогового турнира - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира - 2024
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