Арина Соболенко отреагировала на слова Неймара в свой адрес

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на пост в социальных сетях нападающего саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймара.

«Пришли посмотреть, как играет королева тенниса», — подписал фото с теннисисткой Неймар.

«Спасибо за поддержку», — ответила Соболенко.

Фото: Из социальных сетей Арины Соболенко

Напомним, Неймар проводил жеребьёвку перед матчем Елены Рыбакиной и Жасмин Паолини на Итоговом чемпионате WTA. Вчера, 2 ноября, Соболенко обыграла китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4.

Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.