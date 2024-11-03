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Кэхилл опубликовал фото Янника Синнера на мопеде, готового направиться в Турин

Кэхилл опубликовал фото Янника Синнера на мопеде, готового направиться в Турин
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Тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера бывший австралийский теннисист Даррен Кэхилл поделился в социальных сетях фотографией со своим подопечным на мопеде в шлеме и очках.

Фото: Из социальных сетей Даррена Кэхилла

«Направляется в Турин», — подписал фото Кэхилл и отметил аккаунты Синнера и Итогового чемпионата ATP.

Ранее стало известно, что Янник Синнер провёл тренировку в Монте-Карло (Монако) с бывшим чешским игроком Радеком Штепанеком.

Напомним, Синнер снялся с «Мастерса» в Париже из-за кишечного вируса. В 2024 году Янник планирует сыграть на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия), который пройдёт с 13 по 20 ноября.

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