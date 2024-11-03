Ига Швёнтек одержала волевую победу над Барборой Крейчиковой в матче Итогового турнира WTA
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На Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился матч Оранжевой группы, в котором вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в трёх сетах победила 13-го номера мирового рейтинга Барбору Крейчикову — 4:6, 7:5, 6:2.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
03 ноября 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7
|6
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|5
|2
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Матч продолжался 2 часа 35 минут. Швёнтек выполнила 10 подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Крейчиковой три эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
В другом матче Оранжевой группы встретятся американские теннисистки третья и шестая ракетки мира Кори Гауфф и Джессика Пегула. Начало матча — не ранее 18:30 мск.
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