Ига Швёнтек одержала волевую победу над Барборой Крейчиковой в матче Итогового турнира WTA

На Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился матч Оранжевой группы, в котором вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в трёх сетах победила 13-го номера мирового рейтинга Барбору Крейчикову — 4:6, 7:5, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 35 минут. Швёнтек выполнила 10 подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Крейчиковой три эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В другом матче Оранжевой группы встретятся американские теннисистки третья и шестая ракетки мира Кори Гауфф и Джессика Пегула. Начало матча — не ранее 18:30 мск.