Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Невероятно!» Моргадо отреагировал на четвёртый титул WTA Дианы Шнайдер в сезоне

«Невероятно!» Моргадо отреагировал на четвёртый титул WTA Дианы Шнайдер в сезоне
Комментарии

Известный португальский журналист Жозе Моргадо отреагировал на победу российской теннисистки Дианы Шнайдер на турнире категории WTA-250 в Гонконге.

«Четвёртый титул в сезоне. 12-й номер рейтинга WTA. Невероятно!» — написал Моргадо на личной странице в X.

Напомним, сегодня, 3 ноября, Диана Шнайдер в финале турнира в Гонконге обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер (29-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2. Для россиянки этот титул стал четвёртым в карьере. Первые три она выиграла на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), на травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

Материалы по теме
Лучшее завершение прорывного сезона! Диана Шнайдер завоевала четвёртый титул в году
Лучшее завершение прорывного сезона! Диана Шнайдер завоевала четвёртый титул в году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android