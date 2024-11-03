«Невероятно!» Моргадо отреагировал на четвёртый титул WTA Дианы Шнайдер в сезоне

Известный португальский журналист Жозе Моргадо отреагировал на победу российской теннисистки Дианы Шнайдер на турнире категории WTA-250 в Гонконге.

«Четвёртый титул в сезоне. 12-й номер рейтинга WTA. Невероятно!» — написал Моргадо на личной странице в X.

Напомним, сегодня, 3 ноября, Диана Шнайдер в финале турнира в Гонконге обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер (29-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2. Для россиянки этот титул стал четвёртым в карьере. Первые три она выиграла на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), на травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).