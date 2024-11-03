Александр Зверев стал победителем «Мастерса» в Париже, в финале обыграв Уго Умбера
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В финале он обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
18
Уго Умбер
У. Умбер
Матч продолжался всего 1 час 15 минут. За это время Зверев выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести (67%). На счету Умбера три эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
После победы в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев вернётся на вторую строчку рейтинга. Также для немца это 23-й титул в карьере — второй в сезоне и седьмой «Мастерс».
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