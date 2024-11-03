Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев стал победителем «Мастерса» в Париже, в финале обыграв Уго Умбера

Александр Зверев стал победителем «Мастерса» в Париже, в финале обыграв Уго Умбера
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В финале он обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Матч продолжался всего 1 час 15 минут. За это время Зверев выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести (67%). На счету Умбера три эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

После победы в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев вернётся на вторую строчку рейтинга. Также для немца это 23-й титул в карьере — второй в сезоне и седьмой «Мастерс».

Материалы по теме
«Позорное поведение». Теннисный мир вступился за Хачанова после хамского поступка француза
«Позорное поведение». Теннисный мир вступился за Хачанова после хамского поступка француза
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android