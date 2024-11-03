Кори Гауфф уверенно обыграла Джессику Пегулу в матче Итогового турнира WTA — 2024

На Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился второй матч Оранжевой группы, в котором встречались третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и её соотечественница Джессика Пегула, занимающая шестую строчку мирового рейтинга. Со счётом 6:3, 6:2 победу одержала Гауфф.
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Матч продолжался 1 час 16 минут. Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Пегулы одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Она не сделала ни одного эйса.
В первом матче Оранжевой группы вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в трёх сетах победила 13-го номера мирового рейтинга Барбору Крейчикову из Чехии— 4:6, 7:5, 6:2.
- 3 ноября 2024
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