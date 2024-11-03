Александр Зверев стал лидером по количеству побед в этом сезоне, обогнав Янника Синнера
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал лидером по количеству побед в сезоне. Он имеет в своём активе 66 выигранных матчей по итогам года. По этому показателю Зверев обогнал нынешнюю первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Сегодня, 3 ноября, Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
18
Уго Умбер
У. Умбер
На третьем месте находится четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас (52 победы). Четвёртую строчку занял финалист US Open — 2024 американец Тейлор Фриц (49), пятую — норвежец Каспер Рууд (48).
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