Александр Зверев стал лидером по количеству побед в этом сезоне, обогнав Янника Синнера

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал лидером по количеству побед в сезоне. Он имеет в своём активе 66 выигранных матчей по итогам года. По этому показателю Зверев обогнал нынешнюю первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Сегодня, 3 ноября, Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

На третьем месте находится четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас (52 победы). Четвёртую строчку занял финалист US Open — 2024 американец Тейлор Фриц (49), пятую — норвежец Каспер Рууд (48).