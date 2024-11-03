Александр Зверев стал вторым представителем Германии, выигравшим «Мастерс» в Париже

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым представителем Германии, выигравшим турнир категории «Мастерс» в Париже после Бориса Беккера в 1992 году. В финале он обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер становился победителем «Мастерса» в Париже три раза (1986, 1989, 1992). Больше никто из представителей Германии не выигрывал соревнования в Берси. Турнир проводится с 1968 года.

После победы в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев вернётся на вторую строчку рейтинга. Для немца это 23-й титул в карьере.