Александр Зверев стал вторым представителем Германии, выигравшим «Мастерс» в Париже
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым представителем Германии, выигравшим турнир категории «Мастерс» в Париже после Бориса Беккера в 1992 году. В финале он обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
18
Уго Умбер
У. Умбер
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер становился победителем «Мастерса» в Париже три раза (1986, 1989, 1992). Больше никто из представителей Германии не выигрывал соревнования в Берси. Турнир проводится с 1968 года.
После победы в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев вернётся на вторую строчку рейтинга. Для немца это 23-й титул в карьере.
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