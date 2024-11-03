Александр Зверев превзошёл Медведева по титулам «Мастерса» у игроков 1990-х годов рождения

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев превзошёл россиянина Даниила Медведева (пятый в рейтинге ATP) по количеству титулов «Мастерса» у игроков, рождённых в 1990-х. После победы на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) у немца их стало семь, у Медведева — шесть. В титульном матче Парижа Зверев обыграл Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

По итогам финала «Мастерса» в столице Франции Александр Зверев вернётся на вторую строчку рейтинга. Также для немца это 23-й титул в карьере — второй в сезоне и седьмой «Мастерс».

Даниил Медведев в нынешнем сезоне не выиграл ни одного титула.