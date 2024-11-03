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Александр Зверев превзошёл Медведева по титулам «Мастерса» у игроков 1990-х годов рождения

Александр Зверев превзошёл Медведева по титулам «Мастерса» у игроков 1990-х годов рождения
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев превзошёл россиянина Даниила Медведева (пятый в рейтинге ATP) по количеству титулов «Мастерса» у игроков, рождённых в 1990-х. После победы на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) у немца их стало семь, у Медведева — шесть. В титульном матче Парижа Зверев обыграл Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

По итогам финала «Мастерса» в столице Франции Александр Зверев вернётся на вторую строчку рейтинга. Также для немца это 23-й титул в карьере — второй в сезоне и седьмой «Мастерс».

Даниил Медведев в нынешнем сезоне не выиграл ни одного титула.

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