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Россиянин Бар-Бирюков победил сына Бьорна Борга в финале турнира в Шарм-эль-Шейхе

Россиянин Бар-Бирюков победил сына Бьорна Борга в финале турнира в Шарм-эль-Шейхе
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Шведский теннисист 585-я ракетка мира 21-летний Лео Борг, сын 11-кратного победителя турниров «Большого шлема» Бьорна Борга, проиграл россиянину Петру Бар-Бирюкову в финале турнира категории ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет). 501-я ракетка мира из России одержал победу со счётом 7:5, 6:4.

Матч продолжался всего 1 час 12 минут. Россиянин выполнил 14 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух (100%). На счету Борга три эйса, две двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из двух заработанных.

В 2019 году Бар-Бирюков выиграл два турнира категории ITF J5 — во Всеволожске (Россия) и Лиепае (Латвия).

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