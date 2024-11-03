Александр Зверев догнал Янника Синнера по количеству побед на «Мастерсах» в 2024 году

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев догнал лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера по количеству побед на турнирах серии «Мастерс» за 2024 год. Оба теннисиста имеют в своём активе 28 выигранных матчей.

Сегодня, 3 ноября, Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2. Ранее Синнер снялся с этого турнира из-за кишечного вируса. При этом в оставшейся части сезона оба теннисиста планируют сыграть на Итоговом турнире ATP, который пройдёт в Турине с 10 по 17 ноября.

Также по итогам «Мастерса» в Париже Синнер останется возглавлять рейтинг ATP, а Зверев переместится с третьей на вторую строчку, обойдя испанца Карлоса Алькараса.