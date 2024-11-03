Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев ярко прокомментировал победу в финале «Мастерса» в Париже

Александр Зверев ярко прокомментировал победу в финале «Мастерса» в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в финале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Ранее в титульном матче он обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Я знал, что должен был сыграть именно так, как и сыграл, чтобы победить сегодня. Конечно, Уго — невероятный игрок, но здесь, в Париже, он играет даже лучше, чем обычно. Я это знал. Как только придут зрители, то толпа будет гнать его вперёд. И это может быть для меня сложным. Так что мне пришлось абстрагироваться от толпы. И я рад, что это удалось.

Не было никакой гарантии, что я вернусь на этот уровень после «Ролан Гаррос» — 2022, когда я практически сломал себе всё, что мог, в своей лодыжке. Именно поэтому выиграть этот титул здесь, в Париже, очень многое значит для меня. Я уверен, что это важно и для всех, кто сидит в моей ложе. Спасибо, что вы так много для меня сделали», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Материалы по теме
Александр Зверев превзошёл Медведева по титулам «Мастерса» у игроков 1990-х годов рождения
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android