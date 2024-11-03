Александр Зверев ярко прокомментировал победу в финале «Мастерса» в Париже

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в финале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Ранее в титульном матче он обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
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«Я знал, что должен был сыграть именно так, как и сыграл, чтобы победить сегодня. Конечно, Уго — невероятный игрок, но здесь, в Париже, он играет даже лучше, чем обычно. Я это знал. Как только придут зрители, то толпа будет гнать его вперёд. И это может быть для меня сложным. Так что мне пришлось абстрагироваться от толпы. И я рад, что это удалось.
Не было никакой гарантии, что я вернусь на этот уровень после «Ролан Гаррос» — 2022, когда я практически сломал себе всё, что мог, в своей лодыжке. Именно поэтому выиграть этот титул здесь, в Париже, очень многое значит для меня. Я уверен, что это важно и для всех, кто сидит в моей ложе. Спасибо, что вы так много для меня сделали», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
- 3 ноября 2024
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