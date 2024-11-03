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Ига Швёнтек в матче с Крейчиковой показала второй результат по эйсам за всю карьеру

Ига Швёнтек в матче с Крейчиковой показала второй результат по эйсам за всю карьеру
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в матче на Итоговом турнире WTA — 2024 с 13-м номером мирового рейтинга Барборой Крейчиковой (4:6, 7:5, 6:2) 10 раз подала навылет. Это второй результат по эйсам для спортсменки из Польши в матче основной сетки турнира WTA.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
03 ноября 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 2
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

В матче первого круга на Открытом чемпионате Австралии 2019 года против румынской теннисистки Аны Богдан (6:3 3:6 6:4) Швёнтек выполнила 12 подач навылет.

В следующем матче Оранжевой группы Швёнтек сыграет с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф, обыгравшей в своём матче 1-го тура её соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 6:2).

Турнирная таблица Итогового турнира WTA — 2024
Календарь Итогового турнира WTA — 2024
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