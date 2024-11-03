Ига Швёнтек в матче с Крейчиковой показала второй результат по эйсам за всю карьеру

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в матче на Итоговом турнире WTA — 2024 с 13-м номером мирового рейтинга Барборой Крейчиковой (4:6, 7:5, 6:2) 10 раз подала навылет. Это второй результат по эйсам для спортсменки из Польши в матче основной сетки турнира WTA.

В матче первого круга на Открытом чемпионате Австралии 2019 года против румынской теннисистки Аны Богдан (6:3 3:6 6:4) Швёнтек выполнила 12 подач навылет.

В следующем матче Оранжевой группы Швёнтек сыграет с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф, обыгравшей в своём матче 1-го тура её соотечественницу Джессику Пегулу (6:3, 6:2).