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Алина Корнеева не смогла выйти в финал турнира категории WTA-250 в Мериде

Алина Корнеева не смогла выйти в финал турнира категории WTA-250 в Мериде
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На хардовом турнире категории WTA-250 в мексиканской Мериде завершился полуфинальный матч, в котором 254-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева уступила в двух сетах Зейнеп Сёнмез из Турции — 6:7 (5:7), 2:6.

Мерида. 1/2 финала
03 ноября 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Зейнеп Сёнмез
127
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Алина Корнеева
254
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

Матч продолжался 1 час 38 минут. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Соперницей турчанки в матче за титул чемпионки соревнований в Мериде станет победительница другого полуфинала — между россиянкой Полиной Кудерметовой и американкой Энн Ли. Их матч был приостановлен при счёте 6:3, 4:6, 2:1 на подаче теннисистки из США.

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