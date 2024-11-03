Кори Гауфф одержала 20 побед над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA

Третья ракетка мира Кори Гауфф из США в матче Итогового турнира WTA — 2024 с шестым номером мирового рейтинга соотечественницей Джессикой Пегулой (6:3, 6:2) одержала 20-ю победу в карьере над теннисисткой из топ-10.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Пегулы одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Она не сделала ни одного эйса.

В следующем матче Оранжевой группы Гауфф сыграет со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек, обыгравшей в своём матче 1-го тура Барбору Крейчикову из Чехии (4:6, 7:5, 6:2).